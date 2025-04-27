اختلفا على مال مقابل التعيين.. جثة داخل سيارة تكشف جريمة قتل في الأنبار

وبحسب صحيفة "القضاء" الصادرة من ، بدأت القوات الأمنية بالتحقيقات لكشف ملابسات الجريمة التي حدثت مطلع العام الحالي، في سبيل الإيقاع بالجاني حتى تم القاء القبض عليه ليعترف بالجريمة.ويروي الجاني تفاصيل الحادثة، أمام ، قائلا "منذ مدة حصل لقاء بيني وبين المجنى عليه الذي تعرفت عليه بمحض الصدفة في مكان العمل كونه يعمل سائق وتبادلنا أرقام الهاتف، وبعد مضي عدة أيام اتصل بي المجنى عليه وقال أنه توجد فرصة للتوظيف في أحد لكن يجب أن ادفع مبلغا من المال يصل قرابة سبعة آلاف دولار".وتابع "وافقت على دفع المبلغ بشكل دفعات، والتقينا بالفعل وسلمته جزءا من المبلغ مع المستمسكات الشخصية الخاصة بي على أن أكمل تسديد المبلغ فور صدور أمر ".ويضيف أنه "بعد عدة أيام أتصل مرة أخرى وطلب جزءا آخر من المبلغ وحصل جدال بيننا لأن المبلغ الذي طلبه لم يكن بحوزتي ولم يكن هذا اتفاقنا، لكن سلمته جزءا آخر منه بعد أن تعرضت لإلحاح وضغط شديد، وتكرر الأمر مرة أخرى وبضغط أكبر فأخبرته أن يأتي للمنزل لكي أسلمه المبلغ".وعلى حد قول الجاني، حضر المجنى عليه الى المنزل لكي يتسلم المبلغ "ودار شجار بيننا.. عندها قمت بإخراج المسدس الذي خبأته مسبقاً واطلقت عليه النار فسقط صريعاً".ولكي يمحو آثار الجريمة قام المدان وعلى الفور بإخراج بعض الحاجيات التي تطايرت عليها الدماء وأسرع بإخراج الجثة ونقلها بالسيارة العائدة إليه وتركها على قارعة الطريق حتى ضبطتها القوات الأمنية المتواجدة في تلك المنطقة".وعلى ضوء ما تقدم من أقوال الجاني والأدلة المتحصلة ضده وإجراءات كشف الدلالة إضافة إلى تقرير دائرة الطب العدلي الذي أكد أن سبب الوفاة كسور و تمزقات في منطقة الرأس نتيجة إصابته بمقذوف اخترق فروة الرأس، وجدت المحكمة بأن الجاني ارتكب ما نسب اليه لذلك قررت محكمة جنايات الحكم على المدان ( ك – ب ) بالإعدام وفق احكام المادة 406/ 1 / أ من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.