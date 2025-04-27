لأول مرة.. تصدير علاج أمراض سرطانية إلى خارج العراق

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن " يصدر اول شحنة ادوية خاصة بالأمراض السرطانية مصنعة داخل العراق وفق احدث المعايير العالمية".وبحسب البيان، فإن "تصدير العلاج تم عبر الشحن الجوي الى دولة ليبيا".