كركوك تشدد إجراءات الرقابة على بيع اللحوم وتمنع دخول المواشي 21 يوماً

وقال جميل في تصريح لـ ، أنه "تم تشديد الرقابة على بيع الذبائح خارج المجازر الرسمية، مع إيقاف دخول المواشي إلى المحافظة لمدة 21 يوماً، ومنع خروجها أيضاً خلال هذه الفترة".وأضاف أن "السلطات المختصة ستكثف إجراءاتها لمراقبة عمليات البيع العشوائي خارج المجازر أو أماكن بيع الأغنام المرخصة، مشدداً على ضرورة التزام محال بيع اللحوم بالإجراءات المعتمدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".وأشار جميل، إلى أن "أي لحوم لا تحمل الأختام الرسمية ستُصادر فوراً، مؤكداً أن الذبح العشوائي ممنوع نهائياً في عموم ".