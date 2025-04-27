اعتقال شخص حرق زوجته في ديالى

وقال قائد شرطة اللواء الركن في بيان، "تم إلقاء القبض على المتهم المدعو (ا. ل. د) وفق المادة (405) من قانون العقوبات، بعد ارتكابه جريمة مأساوية هزت الرأي العام المحلي، حيث أقدم على إضرام النار بزوجته إثر خلاف عائلي نشب بينهما داخل منزلهما، مما أدى إلى وفاتها متأثرة بالحروق".

وأضاف أن "إجراءات التحقيق جرت تحت إشرافي المباشر، بعد تشكيل فريق أمني مشترك من مكافحة إجرام ديالى وقسم شرطة هبهب، حيث تمكن الفريق من كشف ملابسات الجريمة وإلقاء القبض على الجاني في نفس وقت وقوع الحادث"، مشيرا الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لينال جزاءه العادل".