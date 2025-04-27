تسجيل حالتي انتحار في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، تسجيل حالتي انتحار في العاصمة .

وقال المصدر في حديث لـ ، "انتحار فتاة تولد 2011 باسلوب شنق نفسها في غرفتها ضمن ولم تعرف اسباب الانتحار".

وفي حادث آخر، قال المصدر "انتحار شاب تولد 2008 باسلوب شنق نفسه في غرفته ضمن "، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.