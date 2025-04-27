في الديوانية.. اعتقال شخص حاول حرق عائلته

وقال إعلام شرطة في بيان، " تمكن ابطال دوريات النجدة في الديوانية وحال تلقيهم نداء من الرقم الخاص بالاستجابة السريعة 911 من انقاذ عائلة بالكامل بعد أن اقدم والدهم على سكب مادة البنزين على داره وعلى أفراد عائلته لحرقهم".

وأضاف البيان "تم القبض عليه من قبل دوريات النجدة التي قامت بتوثيق الحادث بكاميرات الهايتيرا المحمولة"، مشيرا الى "تسليمه لاحد المراكز المختصة للتحقيق الأصولي معه".