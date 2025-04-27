بعد مناشدته عبر السومرية.. أمين بغداد يستجيب لمواطن بغدادي

استجاب ، الاثنين، لمناشدة مواطن في عبر .

ووجه مدير بلدية بمساعدة المواطن وإعادة الفرحة له ولعائلته.

وكانت بلدية المنصور هدمت كشك "أبو تبارك" دون سابق بحجة التجاوز بعد أكثر من ثلاثين عامًا على وجوده بهذا المكان، ووجه المواطن مناشدة عبر عدسة .