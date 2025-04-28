93% منهن "اعفاء".. مدرسة في الموصل لن تمتحن سوى 50 من أصل 700 طالبة

وحضر الاحتفال عدد من أعضاء وأعضاء في ، حيث تم الإعلان عن إعفاء ٦٥٠ طالبة من أصل ٧٠٠ طالبة في من أداء الامتحانات النهائية وذلك بعد تحقيقهن معدلات كاملة تؤهلهن للانتقال المباشر إلى الصفوف الأعلى، بحسب مديرية التربية.وقامت المديرية في ختام الاحتفالية بتوزيع شهادات تقديرية على الطالبات المتفوقات.