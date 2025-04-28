تعطيل الدوام يوم الخميس المقبل بمناسبة عيد العمال

وقال الأمانة في بيان ورد لـ ، "تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق 2025/5/1 في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، تزامناً مع عيد العمال العالمي، و استناداً إلى أحكام المادة (1/أولاً/ك) من رقم (12 لسنة 2024)".