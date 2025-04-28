"اكتوت اجسادنا بسياط امانتكم".. علوة جميلة "تستصرخ" الحكومة: رشاوى البلدية 12 ضعف الضرائب المقررة

وفي بيان مصوّر لأصحاب المحال والذي ورد للسومرية نيوز، وظّف أصحاب المحال البلدية في جملة "مزلزلة"، عندما قالوا ما نصه: "لقد اكتوت اجسادنا بسياط أمانتكم الموقرة"، مطالبين بالتدخل لانقاذهم ممن "لايرحمهم"، على حد وصفهم.وأكدوا أن المفروضة لا تتجاوز الـ250 الف دينار، لكن موظفي البلدية يفرضون أموالا "لا يرضى بها الله والضمير الإنساني"، فيما كشف مصدر ان موظفي البلدية يطالبون أصحاب المحال بـ15 مليون دينار كل 6 اشهر، بينما المبالغ المفروضة لاتتجاوز الـ250 الف دينار، مع ضريبة مليون دينار فقط كل 6 اشهر، مايعني ان مايفرضوه على أصحاب المحال اكبر بـ12 ضعفا من المبالغ المقررة.