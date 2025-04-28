الموارد المائية توافق على زيادة الإطلاقات المخصصة للنجف

وقال كناوي في بيان ورد لـ ، "تمكنا من استحصال الموافقة الرسمية من وزير الموارد المائية على زيادة معدلات الإطلاقات المائية المخصصة لمحافظة الأشرف للموسم الشتوي الحالي والموسم الصيفي المقبل، وذلك خارج الحصة المقررة للمحافظة".وأضاف كناوي، أن "ذلك جاء خلال لقاء وزير الموارد المائية ذياب في العاصمة ، بحضور محافظ ، ومستشار لمتابعة المشاريع ".