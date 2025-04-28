وزارة العمل تنتظر قرارا لشمول أسر جديدة براتب الحماية الاجتماعية

وقال في بيان ورد لـ ، إن "الوزارة بانتظار إقرار التخصيصات المالية ضمن الموازنة الاتحادية لاستثمار الأموال المستردة من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية، بهدف إطلاق إعانات جديدة وشمول أسر من الأشد فقراً".وأضاف الأسدي ان "إطلاق الإعانات الاجتماعية حالياً لأسر جديدة يتطلب موافقة أو إقرار الموازنة العامة في واعتماد التخصيصات المالية اللازمة".وأشار الأسدي إلى أن "حملة (استرداد) التي أطلقتها الوزارة استهدفت بحث مئات الآلاف من الأسر المتقدمة بطلبات الشمول ضمن شبكة الحماية الاجتماعية"، مؤكداً أن "نتائج هذه الحملات أسفرت عن الحصول على مئات الآلاف من البيانات الخاصة بالمتجاوزين، والتي تم كشفها خلال عمليات البحث الاجتماعي للأسر المستفيدة".واوضح أن "مجموع المتجاوزين الذين تم كشفهم منذ تشكيل الحكومة الحالية وحتى اليوم بلغ 371 ألفاً و14 شخصاً"، مشيراً إلى أن "الوزارة باشرت باسترداد المبالغ المصروفة لغير المستحقين، سواء بالدفع النقدي أو عبر آلية التقسيط".