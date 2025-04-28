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السفارة العراقية في سوريا توجه دعوة "مهمة" للعراقيين

محليات

2025-04-28 | 08:16
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
السفارة العراقية في سوريا توجه دعوة &quot;مهمة&quot; للعراقيين
6,060 شوهد

دعت السفارة العراقية في سوريا، اليوم الاثنين، العراقيين الذين صودرت أملاكهم إلى مراجعتها مع جلب الوثائق الثبوتية، من أجل متابعة الملف مع وزارة الخارجية السورية ووزارة العدل ودوائر التسجيل العقاري.

وذكرت السفارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، "الأخوة أبناء الجالية العراقية المقيمة في سوريا، تردنا هاتفياً معلومات باستحواذ أشخاص على منازل العراقيين في أحياء دمشق وريف دمشق. ولغرض ضمان عدم مصادرة أملاك العراقيين العقارية شكلت لجنة قانونية وفنية ستقوم هذه اللجنة بالمتابعة مع وزارة الخارجية السورية ووزارة العدل والمحاكم ودوائر التسجيل العقاري لإنصاف الجميع".

وأضاف البيان، أنه "على العراقيين الذين صودرت أملاكهم مراجعة السفارة أثناء أوقات الدوام الرسمي جالباً ما يلي:

* صورة قيد عقاري تثبت أن العقار مسجل باسم الشخص أو أفراد عائلته من الدرجة الأولى.

* عقد رسمي مصدق من المحافظ مع مالك العقار يثبت أنه مستأجر للعقار أصولياً.

* حامل وكالة رسمية من صاحب العقار لغرض المتابعة واستلام العقار.

من تتوفر لديه هذه المستمسكات يراجع السفارة حضورياً اثناء الدوام الرسمي".
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