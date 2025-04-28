السفارة العراقية في سوريا توجه دعوة "مهمة" للعراقيين

وذكرت السفارة في بيان، ورد لـ ، "الأخوة أبناء الجالية العراقية المقيمة في ، تردنا هاتفياً معلومات باستحواذ أشخاص على منازل العراقيين في أحياء دمشق وريف دمشق. ولغرض ضمان عدم مصادرة أملاك العراقيين العقارية شكلت لجنة قانونية وفنية ستقوم هذه اللجنة بالمتابعة مع ووزارة العدل والمحاكم ودوائر لإنصاف الجميع".وأضاف البيان، أنه "على العراقيين الذين صودرت أملاكهم مراجعة السفارة أثناء أوقات الدوام الرسمي جالباً ما يلي:* صورة قيد عقاري تثبت أن العقار مسجل باسم الشخص أو أفراد عائلته من الدرجة الأولى.* عقد رسمي مصدق من المحافظ مع مالك العقار يثبت أنه مستأجر للعقار أصولياً.* حامل وكالة رسمية من صاحب العقار لغرض المتابعة واستلام العقار.من تتوفر لديه هذه المستمسكات يراجع السفارة حضورياً اثناء الدوام الرسمي".