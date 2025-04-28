جامعة الإمام جعفر الصادق (ع) تصدر توضيحا حول الطالبة التي أقدمت على الانتحار

وقالت في بيان ورد لـ ، انها "تابعت ببالغ الحزن والأسى حادثة الانتحار التي راح ضحيتها إحدى طالباتنا العزيزات، حيث شكلت لجنة وبإشراف رئيس الجامعة للوقوف على ملابسات الحادث".وأضافت "بعد مراجعة السجلات الدراسية والمالية للطالبة والاطلاع على تسجيلات الكاميرات، تود الجامعة أن توضح للرأي العام ما يلي:-الطالبة (رحمها الله) من المتفوقات دراسيا.-الطالبة منتظمة في تسديد الاقساط الدراسية ولا يوجد عليها مستحقات في الوقت الحالي.-منحت الطالبة تخفيض في الأجور الدراسية بنسبة (25%) وفقا للوائح الجامعة.-مراجعة الكاميرات أظهرت أن الطالبة ذهبت مباشرة من الرئيسي للجامعة إلى بناية الكلية من دون الدخول إلى قاعة المحاضرات او الالتقاء مع احد والقت بنفسها.وتابعت "إزاء ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات غير دقيقة حول أسباب الحادثة، ندعو الجميع إلى توخي الدقة والمسؤولية في النشر، وانتظار نتائج التحقيقات القضائية التي لا تزال جارية، احترامًا لخصوصية الطالبة وأسرتها، وحرصًا على عدم نشر معلومات قد تسيء أو تؤثر سلبًا على مشاعر ذويها".