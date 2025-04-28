حقيقة هروب مصاب بالحمى النزفية من مستشفى في ديالى

وقال المصدر لـ ، ان "شابا في مقتبل العمر يشتبه بإصابته بالحمى النزفية، دخل مستشفى وتم أخذ عينات للفحص".واضاف ان "الشاب غادر الردهة المخصصة دون إذن قبل ظهور النتائج"، لافتا الى ان "المستشفى تتعامل حتى الان مع حالته كـ"اشتباه" وبانتظار التأكيد لاتخاذ الإجراءات العلاجية".