مواد غذائية فاسدة ورز مغشوش.. تفاصيل عملية امنية في محافظتين

وقال الجهاز في بيان ورد لـ ، انه "في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك، نفذت مفارز جهاز عمليتين منفصلتين في محافظتي والبصرة، تتعلق بتغيير تواريخ إنتاج مواد منتهية الصلاحية".واضاف انه "في ، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، داهمت مفارزنا إحدى المجارش المتعاقدة مع لتجارة الحبوب، حيث ضبطت 90 طناً من الرز المستورد كان يتم خلطه وتسويقه على أنه رز عنبر محلي، وبعد استحصال الموافقات القضائية، انتقلت المفارز إلى سايلو وضبطت نحو 350 طناً إضافية من الرز المغشوش كانت معدة للتوزيع، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 440 طناً".واكد ان "العملية اسفرت عن إلقاء القبض على 8 أشخاص من المتورطين في المجرشة، مع ضبط جميع الوثائق المتعلقة بالجريمة والتحفظ على المضبوطات لحين استكمال الإجراءات القانونية".وفي ، اكد الجهاز ان "مفارزنا تمكنت في قسم الأمن الاقتصادي من إلقاء القبض على صاحب مخزن للمواد الغذائية في مركز المحافظة، بعد تورطه في الغش التجاري من خلال تغيير تواريخ الإنتاج على المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وخلال تفتيش المخزن، تم ضبط 2500 كغم من المواد الغذائية الفاسدة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الكراتين الجديدة الفارغة التي كان يستخدمها لإعادة تغليف المنتجات بتواريخ إنتاج مزيفة".وذكر انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتورطين في العمليتين، مع إحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة لضمان عدم تسريبها إلى الأسواق".