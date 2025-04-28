قطع الكهرباء عن مناطق عدة في البصرة

أفاد مصدر محلي، مساء الاثنين، بقطع الكهرباء عن مناطق عدة في بسبب عارض فني.

وقال المصدر في حديث لـ ، "عارض فني بمحطة كهرباء خور الزبير يتسبب بقطع الكهرباء في العديد من مناطق المحافظة". وأضاف المصدر أن "الانقطاع يأتي وسط ارتفاع درجات الحرارة".