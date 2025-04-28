في البصرة.. ماء الإسالة بلون الطين (فيديو)

شهد قضاء الإمام شمال وصول ماء الإسالة الى المنازل بلون الطين.

وتحدث أحد المواطنين في القضاء كيف يصل الماء الى منازلهم محملا بالاطيان والاوساخ.

يشار الى أن قضاء الإمام شهد تظاهرة يوم الجمعة الماضي للمطالبة بحل مشكلة مياه الإسالة.