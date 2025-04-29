وفد عربي في بغداد اليوم حول القمة

وذكر المصدر في تصريح نقلته الصحيفة الرسمية تابعته ، أن "وفد لجامعة برئاسة السفير زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، سيصل اليوم الثلاثاء إلى العاصمة على رأس وفد عربي رفيع".وذكر المصدر، أن "الوفد العربي سيطلع من الجانب العراقي على التفاصيل اللوجستية والنهائية للقمة العربية المرتقبة".وأضاف، أن "الوفد سيطلع كذلك على القاعات الرئيسية لعقد الاجتماعات الأولية، التي تخص القمتين التنموية والعادية، اللتين ستعقدان في بغداد من 12 - 17 أيار المقبل".وبيّن، أن "البداية ستكون بـ "اجتماعات كبار المسؤولين، ثم تعقبها اجتماعات المندوبين، وبعدها وزراء التجارة العرب، ثم وزراء الخارجية العرب، إلى أن تكتمل القمة يوم 17 أيار بحضور القادة والزعماء العرب".وكان نائب رئيس ، أعلن في شهر آذار الماضي، تحديد يوم 17 أيار 2025 موعداً رسميا لانعقاد في بغداد.وأكد حسين، أهمية هذه القمة التي ستضيّفها بغداد، مشيراً إلى أن يعمل على تهيئة جميع الظروف الملائمة لضمان نجاحها، بما يعكس صورة إيجابية عن البلاد ويعزز مسيرة العمل العربي المشترك، كما شدد على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنظيم القمة بأعلى مستويات الاحترافية والكفاءة. وطيلة الأسابيع والأيام الماضية، أنجز وزير الخارجية ووزراء آخرون، جولات مكوكية بين عواصم الدول العربية لدعوة الزعماء العرب لحضور قمة بغداد التي تعقد في ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد؛ لاسيما في الملفات العربية (الفلسطينية واللبنانية واليمنية والسودانية والسورية) وغيرها من الملفات المصيرية.