اتفاق عراقي إيراني على تسيير 14 رحلة أسبوعيا لشركة "ماهان" عبر مطار النجف

وقال مكتب مدير حيدر الميالي، في بيان ورد لـ ، إن "الميالي التقى وفداً من شركة ماهان الإيرانية للطيران، لبحث عدد من الملفات العالقة التي تسهم في تعزيز التعاون بين الجانبين".وأضاف المكتب، أن "الاجتماع شهد مناقشة السبل الكفيلة بإعادة تشغيل رحلات شركة ماهان داخل المطار، حيث تم الاتفاق على تسيير 14 رحلة أسبوعياً، بما يسهم في تنشيط الحركة الجوية وخدمة الزائرين، كما تم التأكيد على أهمية تقديم أفضل الخدمات للمسافرين، وتذليل جميع المعوقات الفنية والإدارية تمهيداً لتجديد العقد".وأكد الميالي على "حرص على دعم جميع المبادرات التي تسهم في تطوير العمل وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين".