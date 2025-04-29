وصل السماوة.. "ضيف ثقيل" يحل على العراقيين (فيديو)

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة تظهر تقدم العاصفة نحو ، في ظل مخاوف من اتساع نطاق تأثيرها لتشمل مناطق أخرى من المحافظة.وكانت هيئة الأنواء الجوية قد توقعت في وقت سابق من اليوم، تصاعدا تدريجيا للغبار في أجواء البلاد.