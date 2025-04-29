"العاصفة الترابية" تُسقط النخيل في الكوت (فيديو)

تسببت "العاصفة الترابية" بسقوط عدد من أشجار النخيل في مدينة بمحافظة .

وسقط عدد من أشجار النخيل في مدينة إثر العاصفة الترابية والأمطار. مقطع الفيديو المرفق متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.