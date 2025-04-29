وفاة شخصين بانفجار إطار صهريج في الأنبار

أفاد مصدر محلي، مساء الثلاثاء، بوفاة شخصين بانفجار إطار صهريج في .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "إطار صهريج انفجر أثناء تعبئته بالهواء في قضاء القائم غرب ".

وأضاف المصدر أن "الانفجار تسبب بوفاة شخصين"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.