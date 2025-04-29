انتحار امرأة باطلاق نار في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بانتحار امرأة نار غربي .

وقال المصدر في حديث لـ ، "انتحار امرأة النار على نفسها من سلاح نوع مسدس يعود الى زوجها ضمن منطقة الطوبجي".

وتسجل والمحافظات بين مدة وأخرى حالات انتحار لمختلف الفئات العمرية، يعزوها أطباء الى ضغوط نفسية وظروف تتعلق بمستوى المعيشة في البلاد.