البصرة تسجل أربع إصابات بالحمى النزفية

أفاد مصدر محلي، مساء الثلاثاء، بتسجيل أربع إصابات بالحمى النزفية في .

وقال المصدر في حديث لـ ، إنه "تم تسجيل أربع حالات بمرض الحمى النزفية في "، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

والحمى النزفية هي مجموعة متنوعة من أمراض الحيوان والإنسان وتكون ناجمة عن خمس عائلات مختلفة من الفيروسات، وتتميز باضطرابات نزفية وحمى يمكن أن تتطور إلى حمى شديدة والموت في بعض الحالات.