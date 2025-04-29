مشاجرة أمام مستشفى في البصرة

أفاد مصدر محلي، مساء الثلاثاء، بوقوع مشاجرة أمام مستشفى في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "عراك بالأيدي أمام وسط ". وأضاف المصدر أنه لم تعرف أسباب المشاجرة حتى الآن، من دون ذكر المزيد من التفاصيل. الفيديو المرفق متداول على مواقع التواصل الاجتماعي..