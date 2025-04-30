صحة البصرة: 388 مواطنا تعرضوا للاختناق خلال موجة الغبار المستمرة

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ ، إن "الإحصائية الحالية لحالات الاختناق التي تعرض لها المواطنون جراء العاصفة الترابية بلغت 388 شخصا".يشار الى أن عددا من المحافظات الجنوبية والوسطى في تعرضت يوم أمس الثلاثاء (29 نيسان 2025) الى عاصفة ترابية تسببت بحالات اختناق بين المواطنين إضافة الى ظروف جوية سيئة وضعف الرؤية على الطرق السريعة والعامة في هذه المحافظات.