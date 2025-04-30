بشأن الشركات.. حراك لإبرام اتفاقية اطارية مع تركيا

وقال ذياب في مؤتمر صحفي تابعته ، ان "هنالك تواصل جاد مع بخصوص ملف المفاوضات مع تركيا باتفاقية إطارية لعمل الشركات التركية في ".وتابع، ان "مشاريع كبيرة ستنطلق في المستقبل ومنها مشروع ري لكي الجانب التركي أهمية ملف المياه".وأضاف وزير المائية: "مررنا بظروف مائية صعبة جدا وخصوصا هذه السنة هنالك العديد من الموارد التي تعمل بجد وجهد لإدارة ملف المياه".