السبب مجهول.. مقتل سائق بطلق ناري في ذي قار

وقال المصدر لـ ، إن "شخصاً يستقل سيارة نوع بيك اب قتل بطلق ناري على الجسر الهولندي في بمحافظة ".وأضاف، أن "الأسباب التي دفعت المجهولين لقتله غامضة ولم تعرف الى الان".