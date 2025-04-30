خط سكة حديد بين بغداد وخسروي

وذكرت الدولية للأنباء ان "قائم بناه أكد خلال هذا اللقاء على ضرورة تسريع تنفيذ مشاريع النقل البري والسككي، وإنشاء منطقة تجارة حرة مشتركة، وتعزيز التعاون الاقتصادي في مجال الطاقة".وأشار إلى "المشتركات الثقافية والدينية والحدودية بين والعراق"، معتبراً "تطوير طرق المواصلات وخاصة ربط شبكات السكك الحديدية ضرورياً لتعميق العلاقات الاقتصادية والشعبية بين البلدين".واكد "أهمية مشروع الممر السككي الشلمجة – "، لافتا الى ان "الالتزامات الإيرانية في هذا المشروع تنفذ بشكل جيد، والبنية التحتية للسكك الحديدية داخل الأراضي الإيرانية تسير حسب البرنامج، ونتوقع من الجانب العراقي الإسراع في تنفيذ التزاماته ليكون هذا المسار المهم جاهزاً للاستخدام في أقرب وقت ممكن".وبين ان "مذكرة التفاهم التاريخية بين إيران والعراق حول الربط السككي ربط خسروي - بالسكك الحديدية هو أحد المشاريع الاستراتيجية التي يجب متابعتها بجدية نظراً لحجم التبادلات التجارية الكبيرة عبر حدود خسروي"، لافتا الى ان "هذا المشروع يمكنه تسهيل التبادلات الاقتصادية وتوفير مسار جديد لتنقل الزوار بين البلدين".واشار إلى "إنشاء منطقة قصر للتجارة الحرة في إيران"، مقترحاً "إنشاء منطقة حرة مماثلة في المحافظة الحدودية العراقية".وذكر ان "إنشاء منطقة حرة مشتركة على حدود قصر شيرين وخانقين يمكن أن يساهم في ازدهار التبادلات الاقتصادية وتعزيز الروابط الشعبية بين البلدين".فيما سلم مستشار العراقي حازم خالدي، رسالة تعزية من رئيس الوزراء بمناسبة حادثة بندر عباس الأخيرة، وأعلن عن "تقدم مشروع إزالة الألغام في مسار الشلمجة – البصرة".وذكر ان "الشركة المسؤولة عن المشروع ستبدأ قريباً العمليات التنفيذية".وتحدث عن ربط خسروي ببغداد قائلاً: "رغم أن المسار البري كان مطروحاً في البداية، إلا أن وافقت في الأشهر الأخيرة على تنفيذ المسار السككي، وتم توقيع عقد مع شركة إسبانية في هذا الشأن خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي لإسبانيا".بدوره، أكد نائب العراقي ستار جابري، والذي حضر هذا الاجتماع ايضا على "استعداد لإنشاء مدن صناعية مشتركة قرب الحدود الإيرانية"، وشدد على "ضرورة تسهيل العلاقات الاقتصادية وإزالة العقبات".وقدم "مقترح باستثمار جزء من الموارد المالية الإيرانية في المشاريع الاقتصادية العراقية".ومن بين محاور هذا اللقاء مناقشة التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.حيث طالب المسؤولون العراقيون، مع الإشارة إلى أهمية استمرار تصدير الغاز والكهرباء من إيران، بضمان استمرار توفير الطاقة خلال فصل الصيف.وأكد قائم پناه على "أهمية العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين"، مشدداً على "ضرورة التنسيق الفني والمالي لضمان استمرار التعاون".واعلن عن "استعداد إيران لدراسة سبل تعزيز تصدير الطاقة في إطار الاتفاقيات الثنائية".وحضر هذا اللقاء ايضا المهندس ذاكري، لشركة سكك حديد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث قدم تقريراً عن آخر مستجدات مشروع سكة حديد الشلمجة - البصرة وخطط تطوير الربط السككي حتى حدود خسروي.وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان على تسريع تنفيذ المشاريع المشتركة، بما فيها إكمال الممر السككي الشلمجة - البصرة، وربط خسروي - بغداد بالسكك الحديدية، وإنشاء مناطق تجارة حرة مشتركة، مع الاتفاق على متابعة هذه المواضيع في إطار للتعاون بين إيران والعراق.ويعد ربط سكة حديد كرمانشاه - خسروي ببغداد وإنشاء منطقة تجارة حرة مشتركة على حدود قصر شيرين - من أهم المشاريع الاستراتيجية لمحافظة كرمانشاه، والتي يتابعها محافظ كرمانشاه الدكتور منوچهر حبيبي بشكل خاص في الأشهر الأخيرة.وفي هذا الإطار، جرت مشاورات واتفاقيات مع مسؤولين عراقيين بينهم - المحافظة المتاخمة لكرمانشاه - لتسريع متابعة هذه المشاريع. وجرت هذه التفاعلات بهدف تسهيل التجارة الحدودية، وتطوير بنية النقل، وتعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية بين إيران والعراق.