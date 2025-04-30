انتخاب زياد خلف نائبًا لرئيس اتحاد المصارف العربية بالإجماع

في بيان ورد لـ ، انه "تم اليوم انتخاب رئيس الدولي في ، نائبًا لرئيس الاتحاد في دورة الجديدة باجماع الحاضرين"، مبينا ان "ذلك جاء تأكيدًا لدوره الريادي ومساهماته الفاعلة في تطوير القطاع المصرفي على المستويين الوطني والإقليمي".واضاف ان "القرار جاء تتويجًا لمسيرة حافلة من الإنجازات التي قادها خلف، حيث عرف بمبادراته الداعمة لتعزيز الشمول المالي وتطوير الابتكار المصرفي في العراق والعالم العربي"، مشيرا الى ان "استمرار وجوده في الهيئة القيادية للاتحاد يشكل إضافة نوعية لمساعي تعزيز التكامل المصرفي العربي وتنسيق الجهود المشتركة في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية".وأعرب الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح عن ثقته في أن "المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الحراك الإيجابي تحت القيادة الحكيمة للدكتور خلف، خاصة في ظل ما يتمتع به من رؤية استراتيجية وقدرة على بناء الجسور بين المؤسسات المالية العربية".بدوره، ثمّن خلف القرار، مؤكدًا "التزامه العميق العمل المشترك مع مجلس إدارة الاتحاد من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز استقرار القطاع المالي العربي، ورفع مستوى التعاون بين المصارف الأعضاء، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في العالم العربي".ويضم ، في عضويته كل المؤسسات المالية والمصرفية في الوطن العربي، حيث يلعب دورًا محوريًا في صياغة السياسات والتوجهات التي من شأنها الارتقاء بالقطاع المالي، ويدعم جهود الإصلاح والتطوير في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.