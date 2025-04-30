صهريج وثلاث سيارات.. وفيات واصابات بحادث سير مروع في بوابة خانقين

وقال المصدر لـ ، إن "حادثاً مروّعاً وقع بين صهريج وثلاث سيارات قرب في ، مما تسبب بمصرع 3 اشخاص واصابة اخرين".واضاف انه "تم نقل المصابين الى المستشفى القريب لتلقي العلاج".