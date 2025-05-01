خارج نطاق العطلة رغم كونهم "حكوميين".. عمال البلدية يمارسون عيدهم بالعمل (صور)

وبالرغم من ان عمال البلدية هم موظفون في القطاع الحكومي العام سواء بصفة عقود او على الملاك، الا انهم لم يشملوا بعطلة عيد العمال، كما لا تشمل العطلة عمال القطاع الخاص في ، حيث اقتصرت العطلة على موظفي الدوائر، في مفارقة لطالما اثارت السخرية.واظهرت صور رصدتها عدسة ، عمال النظافة في وعدد من المحافظات الأخرى اثناء ممارسة أعمالهم اليومية في تنظيف الشوارع، بالرغم من كونهم محسوبين على القطاع العام، حيث شملت عيد العمال الموظفين الحكوميين بينما لم يحصل العمال الحقيقيون والعاملون بالقطاع الخاص على عطلة.لكن في حالة عمال البلدية تصبح المفارقة "مركّبة"، فلم يحصلوا على عطلة العيد بصفتهم عمال، ولم يُشملوا بالعطلة بصفتهم عاملون بالقطاع الحكومي اسوة ببقية الموظفين.