السومرية تنشر خارطة النشاط الزلزالي للعراق والمناطق المجاورة لشهر نيسان

وذكر القسم في بيان ورد للسومرية نيوز، ان العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر بلغ (60) هزة أرضية منها (16) هزة أرضية داخل و (27) هزة أرضية داخل (كرمنشاه- - لورستان – كوردستان – وخوزسيستان - ايلام وغيرها) وبالقرب من حدودها مع العراق. بينما تم تسجيل (11) هزات أرضية داخل (فان- هكاري - بتلس) وبالقرب من حدودها مع العراق، و(4) هزات في و(2) هزة أرضية في .وأضاف، تراوحت مقدار (قوة) الأحداث الزلزالية بين (1–4.1) درجة. في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين (2-35) كم.وبحسب البيان، تركز النشاط الزلزالي بشكل واضح في هذا الشهر داخل العراق في كل من (دربندخان، حلبجة) حيث بلغت عدد الهزات فيها (6) هزة، بينما تم تسجيل (3) هزات في (داقوق)، و(3(هزات في (زاخو، سميل، العمادية). وسجلت (2)هزة ارضية في محافظة (سوران) و(2) هزة ارضية في (خانقين).بلغ مجموع التقارير الصادرة بالهزات الآنية 4 تقارير في هذا الشهر، ولم يتم تسجيل أية خسائر بشرية في المنطقة جراء حدوث النشاط الزلزالي لهذا الشهر، وفقا للبيان.