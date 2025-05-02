بقايا الشتاء تبدأ بالرحيل.. امطار صيفية وحرارة اربعينية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد السبت سيكون غائما جزئيا مع تساقط زخات مطر متفرقة في اقسام من المنطقتين الشمالية والجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في "، مشيرا الى ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون غائما جزئيا في عموم البلاد ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".وتابع ان "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون غائما جزئيا في عموم البلاد مع تساقط زخات مطر في مناطق متفرقة خاصة في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى مع تصاعد للغبار في أماكن متفرقة ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في عموم البلاد".وبين ان "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر في وتصاعد للغبار في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في عموم البلاد".