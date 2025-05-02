بإمكان العراقيين النشر على Google Play

وقال ، في بيان ورد لـ ، إن "بإمكان المطورين العراقيين إنشاء حسابات مطوّر Google Play، رسميًا، مع رفع تطبيقاتهم على المتجر وسداد رسوم التسجيل عبر البطاقات الدولية"، مبينًا، لأن "هذه الخطوة تعد منجزًا عمليًا متقدمًا في مسار التحول الرقمي الوطني، ويمثل انطلاقة جديدة لمشاركة في منظومة الاقتصاد الرقمي العالمي".وأضاف، أن "هذا التطور يندرج ضمن سلسلة من الإجراءات التي تنفذها الهيئة لدعم التحول الرقمي وتمكين المواهب الوطنية، ويتوافق مع التوجهات الحكومية في تعزيز الابتكار التكنولوجي وتوسيع آفاق الاقتصاد الرقمي"، مشيراً إلى أن "فتح هذا المسار الرسمي للمطورين العراقيين لا يمثل فقط نحو السوق العالمية، بل ضمان قانوني وتقني لحقوقهم الرقمية ومصدر لتعزيز الثقة في البيئة الرقمية العراقية".وتابع، أن "هذا التمكين جاء نتيجة حوارات مؤسسية مكثفة أجرتها الهيئة مع الشركاء الدوليين، وأسفرت عن معالجة القيود التي كانت تمنع المطورين العراقيين من فتح حسابات مطوّر Google Play، وهو ما كان يدفعهم سابقًا إلى التسجيل عبر بلدان أخرى باستخدام عناوين وأرقام وبطاقات دفع أجنبية، مما عرّضهم لمخاطر متعددة، أبرزها تعليق الحسابات أو فقدان السيطرة عليها".وأكد، أن "آلاف المبرمجين العراقيين باتوا اليوم قادرين على الانخراط المباشر والآمن في سوق التطبيقات الدولية دون الحاجة إلى وسطاء أو حلول غير رسمية"، لافتًا إلى، أن " والاتصالات ماضية في جهودها الرامية إلى تعزيز السيادة الرقمية للعراق وتوفير المسارات اللازمة لانخراط الكفاءات المحلية في الاقتصاد العالمي الرقمي".وشدد، "على أهمية التكامل بين الأطر التنظيمية الوطنية والشراكات التقنية الدولية لتحقيق هذا الهدف".