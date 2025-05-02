شاهد بالفيديو.. الشرطة الإيرانية تعتدي على عراقيين بمنفذ خسروي

ووفقا لما نشره الناشطون فان "الشرطة الإيرانية طالبت المسافرين بدفع مبالغ إضافية للسماح لهم بالدخول عبر المنفذ، الا ان المسافرين رفضوا ذلك ما أدى الى نشوب خلاف بين الجانبين دفع عناصر الشرطة الى اغلاق المنفذ ومنع مرورهم".