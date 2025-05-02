بالصور.. عجلات فحص نسبة الكحول تباشر في الشوارع والرادارات تدخل حيز التنفيذ

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "باشراف مدير المرور العام تستمر المفارز المرورية باستخدام مركبات فحص نسبة الكحول للسائقين للتأكد من سلامتهم".وأضافت "لتعزيز السلامة المرورية تسعى بأستخدام الأجهزة الحديثة للحد من الحوادث والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق".فيما اكد مدير شعبة الإعلام في العامة العقيد للوكالة الرسمية تابعته نيوز، إن "رادارات السرعة دخلت حيز التنفيذ في الطرق الخارجية"، داعياً "مستخدمي الطرق السريعة الالتزام بالسرعات المحددة تجنباً لارتكاب المخالفات المرورية، وتجنباً للحوادث".وأضاف أن "الهدف من الرادارات هو تقليل نسب الحوادث المرورية وخصوصاً على الطرق السريعة لما له من تأثير كبير على أرواح المواطنين"، لافتاً الى أن "هناك علامات دالة على تحدد السرعة المحددة بين طريق وآخر، ولكن بشكل عام على الطريق السريع الدولي فهي اليسار يكون 120 والوسط يكون 100 والأيمن يكون 80، هذه محددات السرعة المعمول عندنا في طرقنا السريعة".