تحذير مهم للعراقيين عند حصول رياح قوية

وقال في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك تابعته ، ان "على أصحاب الإعلانات تثبيت اعلاناتهم في الشوارع وعلى المحال التجارية والشركات بطريقة محكمة كاملة تجنبا لحصول حوادث"، مبينا انه "عند حصول رياح قوية فأن لوحات الإعلانات الضعيفة غير المثبتة بطريقة محكمة هي خطر حقيقي على المواطنين والممتلكات".وأضاف ان "الكثير من الحوادث حصلت وتطايرت اللوحات وتسببت بتسجيل إصابات واضرار بالممتلكات العامة ومنها العجلات"، مشيرا الى ان "ذلك هو بسبب إهمال التثبيت وعدم متابعة وضع تلك اللوحات".ودعا "أصحاب الإعلانات الى تثبيت اللوحات بشكل صحيح وبحسب الشروط الهندسية، وإزالة أي لوحة متهالكة، تلافيا لحصول قد تصيب المواطنين".