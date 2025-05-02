الحلفي يوجه بإلغاء كافة العقوبات الانضباطية بحق الضباط والموظفين والموقوفين بالشرطة الاتحادية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
حصاد السومرية
من
01:30 PM
الى
02:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
شرطة بابل تصدر توضيحا يخص "مشاجرة" داخل مستشفى
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-524766-638817898031123589.jpg
الحلفي يوجه بإلغاء كافة العقوبات الانضباطية بحق الضباط والموظفين والموقوفين بالشرطة الاتحادية
محليات
2025-05-02 | 09:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
202 شوهد
وجه قائد
قوات الشرطة الاتحادية
اللواء الركن
سعد خلف بدر
الحلفي
، اليوم الجمعة، بإلغاء كافة العقوبات الانضباطية بحق الضباط والموظفين والموقوفين ضمن القيادة.
وذكرت القيادة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أنه "بناءً على توجيهات قائد
قوات الشرطة الاتحادية
وحرصًا منه على تعزيز روح الانضباط الإيجابي وفتح صفحة جديدة مع من أخطأ يسودها الالتزام والمسؤولية، ايماناً منه بأن التطور وبناء وتقدم قيادتنا تقاس بالقدرة على التغيير والتعلم لا بالوقوف عند الأخطاء"، مؤكدة ان "الثقة بمقاتلي
الشرطة الاتحادية
محل فخر واعتزاز وان الافعال خير دليل على ترجمة الاقوال".
وأشارت الى ان "قائد
قوات الشرطة
الاتحادية اللواء الركن
سعد خلف بدر
الحلفي
نسب بإلغاء كافة العقوبات الانضباطية الصادرة بحق الضباط والمراتب والموظفين، وإطلاق سراح الموقوفين على ذمة المجالس التحقيقية بكفالة ضامنة وفقاً للقانون، متمنياً من الجميع الوقوف على قدر واحد من المسؤولية في السعي لبناء القيادة".
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
تكليف اللواء الركن سعد الحلفي بمنصب قائد الشرطة الاتحادية خلفاً لصالح العامري
13:42 | 2025-04-26
المحكمة الاتحادية: قراراتنا باتة وملزمة للسلطات كافة
08:47 | 2025-02-05
تفاصيل تعرض مهندس لتعذيب وحشي على يد ضابط في الشرطة الاتحادية ببغداد
13:09 | 2025-04-02
السوداني يوجّه الوزراء بإجراء ما لا يقل عن زيارتين شهرياً إلى المحافظات كافة
05:12 | 2025-04-15
الاتحادية
الغاء العقوبات
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
شاركت في "باب الحارة".. من هي سمر عبد العزيز التي توفيت اليوم؟
فن وثقافة
46.9%
13:30 | 2025-04-30
شاركت في "باب الحارة".. من هي سمر عبد العزيز التي توفيت اليوم؟
13:30 | 2025-04-30
عجز كلوي وورم خبيث وضائقة مالية.. الاء حسين تناشد لإنقاذ فنان عراقي
فن وثقافة
20.5%
11:31 | 2025-05-01
عجز كلوي وورم خبيث وضائقة مالية.. الاء حسين تناشد لإنقاذ فنان عراقي
11:31 | 2025-05-01
العراق على موعد مع منخفض خماسيني.. ماذا سيحصل؟
محليات
17.51%
11:37 | 2025-04-30
العراق على موعد مع منخفض خماسيني.. ماذا سيحصل؟
11:37 | 2025-04-30
رسالة أخيرة من المدرب الحسين عموتة إلى العراق
رياضة
15.09%
07:40 | 2025-05-01
رسالة أخيرة من المدرب الحسين عموتة إلى العراق
07:40 | 2025-05-01
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
اداء البرلمان - الحلقة ٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-01
علناً
اداء البرلمان - الحلقة ٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-01
Celebrity
الشاعر الشعبي وائل مطر - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:10 | 2025-05-01
Celebrity
الشاعر الشعبي وائل مطر - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:10 | 2025-05-01
العراق في دقيقة
01-05-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-01
العراق في دقيقة
01-05-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-01
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣ الى ٩ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-01
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣ الى ٩ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-01
Live Talk
الخيانة الزوجية... سبب رئيسي لدمار المجتمع - الحلقة ٢٠ | 2025
10:30 | 2025-05-01
Live Talk
الخيانة الزوجية... سبب رئيسي لدمار المجتمع - الحلقة ٢٠ | 2025
10:30 | 2025-05-01
ناس وناس
سوق الرمادي الانبار - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-01
ناس وناس
سوق الرمادي الانبار - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-01
مايك السومرية
كادي القيسي - الحلقة ٤ | season 1
15:10 | 2025-04-30
مايك السومرية
كادي القيسي - الحلقة ٤ | season 1
15:10 | 2025-04-30
استديو Noon
موضوع المبدأ 30-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-30
استديو Noon
موضوع المبدأ 30-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-30
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج أحمد العبادي 30-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-30
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج أحمد العبادي 30-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-30
الأكثر مشاهدة
علناً
اداء البرلمان - الحلقة ٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-01
علناً
اداء البرلمان - الحلقة ٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-01
Celebrity
الشاعر الشعبي وائل مطر - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:10 | 2025-05-01
Celebrity
الشاعر الشعبي وائل مطر - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:10 | 2025-05-01
العراق في دقيقة
01-05-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-01
العراق في دقيقة
01-05-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-01
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣ الى ٩ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-01
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣ الى ٩ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-01
Live Talk
الخيانة الزوجية... سبب رئيسي لدمار المجتمع - الحلقة ٢٠ | 2025
10:30 | 2025-05-01
Live Talk
الخيانة الزوجية... سبب رئيسي لدمار المجتمع - الحلقة ٢٠ | 2025
10:30 | 2025-05-01
ناس وناس
سوق الرمادي الانبار - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-01
ناس وناس
سوق الرمادي الانبار - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-01
مايك السومرية
كادي القيسي - الحلقة ٤ | season 1
15:10 | 2025-04-30
مايك السومرية
كادي القيسي - الحلقة ٤ | season 1
15:10 | 2025-04-30
استديو Noon
موضوع المبدأ 30-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-30
استديو Noon
موضوع المبدأ 30-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-30
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج أحمد العبادي 30-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-30
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج أحمد العبادي 30-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-30
اخترنا لك
بابل.. هروب موقوفين من سجن الحلة الإصلاحي والبحث عنهم مستمر
09:52 | 2025-05-02
تسجيل أول حالة اصابة بالحمى النزفية في اقليم كردستان خلال 2025
07:28 | 2025-05-02
ما حقيقة تسجيل إصابة بالحمى النزفية في كربلاء؟
07:17 | 2025-05-02
السيد الصدر يوجه رسالة شكر للمعزين والمشاركين بمراسيم عزاء استشهاد والده
07:08 | 2025-05-02
شاهد بالفيديو.. ضبط 120 طنا من الحليب الفاسد في بغداد
06:10 | 2025-05-02
هيئة الحج تحدد موعد انطلاق اولى الرحلات الجوية والبرية الى السعودية
05:58 | 2025-05-02
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.