الحلفي يوجه بإلغاء كافة العقوبات الانضباطية بحق الضباط والموظفين والموقوفين بالشرطة الاتحادية

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "بناءً على توجيهات قائد وحرصًا منه على تعزيز روح الانضباط الإيجابي وفتح صفحة جديدة مع من أخطأ يسودها الالتزام والمسؤولية، ايماناً منه بأن التطور وبناء وتقدم قيادتنا تقاس بالقدرة على التغيير والتعلم لا بالوقوف عند الأخطاء"، مؤكدة ان "الثقة بمقاتلي محل فخر واعتزاز وان الافعال خير دليل على ترجمة الاقوال".وأشارت الى ان "قائد الاتحادية اللواء الركن نسب بإلغاء كافة العقوبات الانضباطية الصادرة بحق الضباط والمراتب والموظفين، وإطلاق سراح الموقوفين على ذمة المجالس التحقيقية بكفالة ضامنة وفقاً للقانون، متمنياً من الجميع الوقوف على قدر واحد من المسؤولية في السعي لبناء القيادة".