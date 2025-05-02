بابل.. هروب موقوفين من سجن الحلة الإصلاحي والبحث عنهم مستمر

افاد مصدر أمني اليوم الجمعة، بهروب موقوفين من سجن الإصلاحي، فيما أشار الى ان القوات الأمنية في تقوم بحملة تفتيشية للبحث عنهم.



وأشار الى ان "القوات الأمنية في المحافظة تقوم بحملة تفتيشية للبحث عنهم".

وذكر المصدر لـ ، أن "موقفين اثنين قاموا بالهروب من سجن الإصلاحي القديم في ".وأشار الى ان "القوات الأمنية في المحافظة تقوم بحملة تفتيشية للبحث عنهم".