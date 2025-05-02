التربية تصدر بيانا قبيل انطلاق امتحانات الابتدائية

وقال متحدث الوزارة ، في البيان الذي ورد لـ ، "تنطلق يوم غد بإذن الله الامتحانات النهائيّة للمراحل غير المنتهية الابتدائيّة تليها الثانويّة، ثم الامتحانات الوزاريّة للمراحل المنتهية، وفق المواعيد والجداول الزمنية المعتمدة من قبل الوزارة واللجنة الدائمة للإمتحانات في التربوي للعام الدراسي الحالي".وأضاف: "نؤكد توجيهات وزير التربية للمديريّات العامة للتربية كافّة، بتوفير بيئة إمتحانية مُكلله بالتعاون والضبط والالتزام لضمان سير العملية الامتحانية بكل انتظام وشفافية، والاستعداد الجيد بالحضور الذهني التام، بما يضمن أداءً عالياً جهود الطلبة وهيئاتنا التعليميّة طيلة العام الدراسي، آملين التوفيق والنجاح للجميع".