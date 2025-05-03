رغم العطلة.. تجنبوا سلك هذه الطرق في بغداد

– محلي

تشهد عدد من شوارع العاصمة ، ازدحامات رغم ان اليوم السبت رسمية، الا ان ذلك لم يمنع من حصول اختناقات.



وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:

الائمة مزدحم

سريع الدورة مزدحم

جسر الاعظمية مزدحم

جسر الصرافية مزدحم

جسر باب المعظم مزدحم

مزدحم

تقاطع جامع مزدحم

تقاطع عقبة مزدحم

مزدحم



ووفقا لخارطة الازدحامات فأن هناك 9 طرق وجسور في تشهد حاليا ازدحام مروري.وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:الائمة مزدحمسريع الدورة مزدحمجسر الاعظمية مزدحمجسر الصرافية مزدحمجسر باب المعظم مزدحممزدحمتقاطع جامع مزدحمتقاطع عقبة مزدحممزدحم