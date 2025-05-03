بيجي تحت الظلام منذ ثلاثة أيام

وقال مراسل ، ان "العاصفة التي ضربت وعدد من المحافظات الأخرى تسببت بسقوط أبراج ما أدى الى انقطاع تام للطاقة في القضاء".وأضاف ان "أهالي القضاء يعيشون منذ ثلاثة أيام بلا كهرباء تام"، لافتا الى ان "الأهالي يناشدون الجهات المعنية بالتدخل وإعادة الطاقة الى القضاء كون الحياة شبه متوقفة تماما".