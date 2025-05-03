السوداني: نؤكد دعمنا لجميع العاملين في الصحافة

وقال في منشور له على منصة "أكس" تابعته ، "‏في اليوم العالمي لحرية الصحافة نثمّن التضحيات العظيمة، والمواقف المسؤولة، والإسهامات المهمة التي جسّدها الصحفيون العراقيون من أجل الكلمة الصادقة وترسيخ مبادئ الصحافة الحرة".وأضاف رئيس الوزراء، "إننا إذ نؤكد دعمنا لجميع العاملين في الصحافة، فنحن نفتخر أنّ ، بنظامه الديمقراطي، يكفل حرية التعبير للمؤسسات الصحفية والعاملين فيها، وفي الوقت نفسه، نأمل أن تتحلى صحافتنا بالموضوعية والمهنية لتكون معبرةً حقيقيةً عن هموم الناس وتطلعاتهم".