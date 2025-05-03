بذكرى اليوم العالمي للصحافة.. لجنة نيابية تدعو البرلمان للتصويت على قانون حرية التعبير

وقالت اللجنة في بيان ورد لـ ، "تتقدم النيابية بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الأسرة الصحفية والإعلامية في والعالم بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، الذي يُحتفى به في الثالث من أيار/مايو من كل عام، تقديراً لدور الصحافة الحر في بناء المجتمعات وتعزيز مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان".وأضافت اللجنة، "إننا في هذه المناسبة نؤكد دعمنا الثابت لحرية الرأي والتعبير وحق الوصول إلى المعلومة، ونشدد على أهمية وضمان بيئة آمنة لممارسة عملهم بعيداً عن التهديدات والانتهاكات، فالصحافة الحرة والمسؤولة تمثل إحدى الركائز الأساسية لأي مجتمع يسعى نحو العدالة والشفافية وسيادة القانون".وتابعت اللجنة، "كما نثمن التضحيات الجسام التي قدمها الصحفيون في سبيل نقل الحقيقة، وندعو إلى سن وتفعيل التشريعات الكفيلة بحماية حرية الصحافة وضمان استقلاليتها، بما يعزز من دورها في مراقبة الأداء العام وكشف الفساد والدفاع عن الحقوق والحريات".ودعت اللجنة، رئاسة الى "التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي بأقرب وقت وضمان الحقوق التي كفلها الدستور"، مشيرا الى "تجديد الإلتزام التزامنا الكامل بدعم حرية الإعلام والعمل على تعزيزها من خلال التشريعات والمواقف التي تصب في خدمة الوطن والمواطن".