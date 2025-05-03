صعقة كهربائية تنهي حياة شاب في كركوك

وقال المصدر لـ ، أن "شاباً بعمر الـ 13 عاماً لقي مصرعه نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية".وأضاف، أنه "تم نقل المصاب الى المستشفى لكنه توفي فور وصوله".