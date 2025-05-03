امين بغداد يعلن قرب إنجاز أكبر خزان مياه في العاصمة

وذكر بيان للأمانة ورد لـ ، أن "ذلك جاء خلال جولة ميدانية له للاطلاع على الأعمال النهائية للمشروع بحضور رئيس وحدة فريق في ، ولقائه المهندسين والجهة المنفذة في إطار متابعته الميدانية اليومية لمشاريع تطوير البنى التحتية في العاصمة ".ونقل البيان، عن قوله إن "المشروع يعد من المشاريع المهمة التي نفذتها بتمويل من البنك الدولي وتم تحقيق نسبة إنجاز بلغت أكثر من (92%؜) بطاقة خزّنيه 135 ألف متر مكعب".وتابع أن "المشروع يخدم مناطق مدينة الشعب ويستلم المياه الواصلة له من مشروع ماء الكبير ويعد أكبر خزان ماء منفذ على مستوى "، مشيراً إلى أن "المشروع شارف على الانتهاء وسيتم افتتاحه نهاية العام الحالي".وبين ان "امانة بغداد إلى جانب تنفيذ مشاريع البنى الفوقية والتجميلية تهتم ايضاً بمشاريع البنى التحتية التي تضم خزانات ارضية ومحطات الصرف الصحي ومشاريع تصفية المياه وخطوط ناقلة لمياه الصرف الصحي وخطوط ناقلة لمياه الشرب".