في بغداد.. المرور تمنع حركة الدراجات ومركبات الحمل كافة بهذا الموعد

وذكر بيان للمديرية ورد لـ ، أنه "استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة 47 / ثانياً من لسنة 2019 وتنظيما للعمل المروري وبما تقتضيه المصلحة العامة تقرر منع حركة الدراجات ومركبات الحمل بأنواعها كافة داخل اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح يوم الأربعاء الموافق 14 ايار 2025 ولغاية الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 18 ايار 2025".وشدد البيان، على "معاقبة المخالف لاحكام هذا البيان بالعقوبة المقررة استنادا لاحكام المادة 25/ ثانيا (أ) من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019".ومن المقرر أن تحتضن العاصمة في 17 أيار 2025 مؤتمر ، وأعلن وزير الخارجية أن القمة ستشهد مناقشة أهم القضايا التي تشغل وستشهد مشاركة واسعة للملوك والرؤساء العرب.