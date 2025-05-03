وزير الداخلية يصدر توجيها يخص "النافذة الواحدة"

أكد ، السبت، على الاستمرار بالتحول الرقمي، موجها بالاستمرار بالعمل بطريقة النافذة الواحدة.

وقالت الوزارة في بيان، "ترأس ، اجتماعاً موسعاً ضم وكيل الوزارة لشؤون الشرطة ومدير المرور العام، ومديري مواقع تسجيل المركبات وإجازات السياقة في ، بحضور مديري المرور في المحافظات عبر الدائرة ".

وشدد الشمري على "أهمية تحقيق الخدمة التي تليق بالمراجعين وتجاوز حلقات الروتين وتوفير الأجواء المناسبة لهم خاصة في صالات الانتظار"، مؤكدا على "الاستمرار في العمل والتحول الرقمي والحجز الإلكتروني، كونه السبيل الوحيد للقضاء على الفساد، وإنهاء جميع المعوقات بشأن آلية التسجيل".

ووجه بـ"الاستمرار بالعمل بطريقة النافذة الواحدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن وتقليل الزخم واختزال وقت إنجاز المعاملة"، كما وجه بـ"تكريم الضباط المتميزين ومحاسبة المقصرين لتقويم الأداء والارتقاء بالعمل، وتكثيف الجولات الميدانية من قبل القادة لمواقع التسجيل للوقوف على التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها".